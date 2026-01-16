«Не для туристов». В РСТ объяснили закон о сексе на Бали

Эксперт РСТ Худаева: запрет на секс до брака приняли на Бали для местных

Новый запрет на Бали о запрете внебрачных интимных отношений в большей степени относится к местным жителям, а не туристам. Об этом заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Эксперт РСТ Виктория Худаева отметила, что укрепление морали внутри страны находится на контроле соответствующих органов.

«Закон в большей степени приняли для местных жителей, а не для туристов. Безусловно, туристам нужно соблюдать правила морали, однако постановление применят к нарушителям, на которых заявят ближайшие родственники. Туристы, которые отправились на отдых и соблюдают моральные принципы, не пострадают», — сказала она.

Руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин добавил, что закон отчасти касается и туристов, но власти Индонезии обещали, что проверок при заселении в объекты отдыха не будет.

«В любом случае отправляем туристов на Бали, не обращая внимания на их семейное положение», — отметил он.

Российский турист Искандер заявил 360, что приехал на Бали пять дней назад и уже успел обсудить ситуацию с обосновавшимися на острове соотечественниками.

«Они сказали, что и без прав на байках здесь ездить запрещено. Но если надевать шлем, то все будет хорошо. Если ты сохраняешь безопасность — никто тебя не остановит», — пошутил он.

Закон о запрете внебрачных половых контактов на Бали вступил в силу 2 января. В посольстве России отмечали, что наказанием может стать лишение свободы на срок до года.