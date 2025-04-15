«Не 1939 год». Премьер Словакии резко ответил на слова Каллас о параде Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал заявления главы внешней политики ЕС Каи Каллас «угрозами» и обвинил Брюссель в давлении. Поводом стала его запланированная поездка в Москву на празднование Дня Победы 9 мая, сообщила словацкая газета Dennik Postoj .

В своем обращении в соцсетях Фицо выразил возмущение.

«Я еду в Москву 9 мая. Это предупреждение госпожи Каллас — шантаж или попытка дать понять, что меня накажут после возвращения? Не знаю. Но точно знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й», — подчеркнул политик.

Днем ранее Каллас предупредила, что участие представителей стран ЕС и государств-кандидатов на торжествах в Москве «не будет воспринято легкомысленно». Несмотря на это, Фицо и президент Сербии Александр Вучич ранее уже подтвердили свое намерение присутствовать на мероприятии.

Премьер Словакии заявил, что никто не вправе указывать ему, куда ехать, а куда нет. Он добавил, что Евросоюз нуждается в «дискуссии о природе демократии». Он критически упомянул «то, что произошло в Румынии или Франции» и «какой беспорядок творит Запад в Грузии или Сербии».

Ранее президент Словакии раскритиковал послов ЕС за отказ почтить освободителей Братиславы.