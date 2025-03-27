Названы популярные российские товары в Китае

В Китае выросла популярность российских товаров потому, что их считают более экологичными и качественными. Об этом заявила Kp.ru гендиректор российско-китайской консалтинговой компании SinoRuss Сурана Раднаева.

По ее словам, китайцы заинтересовались российскими товарами еще до пандемии коронавируса. Сначала жители приграничных регионов страны, а потом и центральных. Раднаева отметила, что росту торговле способствовало и то, что в КНР действовали упрощенные правила импорта зарубежных продуктов питания.

«Сейчас наиболее популярные товары из России — это чай, кофе, шоколад, конфеты, мука, подсолнечное масло, гречка, печенье долгого хранения, соки. Причем, соки, которые у нас считаются не очень популярными, в Китае продаются очень хорошо», — рассказала она.

Она отметила, что китайцам особенно полюбились конфеты «Крокант» и русское мороженое. Из напитков — пиво и водка.

Раднаева подчеркнула, что еще один секрет популярности — доброжелательное отношение к России. Китайцы считают, что если купят российские товары, то поддержат экономику РФ.

В начале года российские дипломаты сообщили, что в ряде китайских городов некоторые магазины стали продавать контрафакт или подделки под видом товаров из России.