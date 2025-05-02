Миллиардер на полную ставку. Маск остался в Белом доме

Илон Маск останется в составе американского правительства и после завершения оговоренного срока своей работы, однако его участие станет менее регулярным. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News .

По его словам, миллиардер изначально планировал провести на государственной должности всего полгода, но эти условия изменились. Маск продолжит сотрудничество с Белым домом, несмотря на то, что будет реже находиться в американской столице.

Также вице-президент добавил, что промежуточные итоги работы Департамента DOGE, которым руководит Маск, будут понятны не ранее 2026 года. В то же время он уверен, что при участии предпринимателя правительство смогло сократить ненужные расходы и начало эффективнее распоряжаться бюджетными средствами.

Трамп учредил DOGE после вступления в должность президента США. Предполагалось, что ведомство проработает полтора года, его целью называлось повышение эффективности американского правительства.

Деятельность DOGE спровоцировала массовые увольнения в правительстве. США сократили и гуманитарную помощь по всему миру. В апреле Маск хотел уйти из Белого дома.