Названы имена лишенных аккредитации шести британских дипломатов

«Джессика Дейвенпорт, Каллум Эндрю Дафф, Грейс Элвин, Кэтрин МакДоннелл, Блейк Патель, Томас Джон Хиксон Стевинет», — перечислил ведущий телеканала.

Как отметил телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале, все лишенные аккредитации британские дипломаты посещали собрания НКО-иноагентов не только в Москве, но и в других городах.

«Мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз», — высказался ведущий.

Шестерых сотрудников британского политического отдела посольства в Москве лишили аккредитации из-за признаков проведения разведывательно-подрывной работы. ФСБ будет требовать досрочного прекращения их командировок.