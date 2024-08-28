Названо возможное место заключения Дурова во Франции

Дуров может находиться в Нацбюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа

Фото: Freepik

Арестованный во Франции основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может находиться в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа. Об этом сообщили источники РИА «Новости».

После того, как стало известно о задержании Дурова, французские власти не давали информацию о его местонахождении.

«С учетом того, что расследование его дела поручили Национальному бюро по борьбе с мошенничеством, Дуров может находиться там», — отметил собеседник агентства.

Ранее парижская прокуратура продлила срок предварительного задержания Дурова на 48 часов, после его задержания в аэропорту 24 августа. Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела из 12 пунктов обвинения, связанных с преступлениями, якобы совершенными на платформе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее предположил, что за арестом Павла Дурова стоят власти США. Для президента Джо Байдена важно взять мессенджер под свой контроль.

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