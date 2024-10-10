Работа по проведению саммита БРИКС в Казани идет самым активным образом. Мероприятие станет крупнейшим внешнеполитическим событием в истории современной России. Как сообщило РИА «Новости» , такую оценку дал помощник президента Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что приглашения на саммит направили в 38 стран, из которых 32 государства подтвердили свое участие, а 24 отправят делегации на высшем уровне. Дипломат добавил, что это не окончательные данные, потому что работа по подготовке саммита еще идет.

«На мой взгляд, это может превратиться в самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, которое когда-либо проводилось в нашей стране», — сказал Ушаков.

Помощник президента России добавил, что девизом проходящего в России саммита станет «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

На последнем саммите БРИКС в состав блока приняли еще несколько стран. Теперь в него входят 10 государств. Кроме Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки участниками объединения стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ в узком составе заявил, что БРИКС становится все привлекательнее для многих государств, которые заинтересованы в сотрудничестве, обеспечиваемом блоком. Он пригласил всех участников встречи в Казань для участия в саммите, который пройдет с 23 по 24 октября.