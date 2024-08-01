Названо место обмена заключенными между Россией, США, Белоруссией и Германией

Mash: Россия проведет обмен заключенными в аэропорту Турции

Фото: Unsplash

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, США и Германией пройдет в одном из аэропортов Турции около 19:00. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, представители российской делегации передадут восемь человек в обмен на своих сограждан, задержанных в западных странах. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным телеканала CBS, общая численность заключенных со всех сторон составляет 24 человека (позже на сайте канала отредактировали эту информацию). В их число, по информации журналистов, вошли осужденный в Германии за убийство чеченского полевого командира офицер российских спецслужб Вадим Красиков, а также обвиняемый в отмывании денег и создании криптовалют без лицензии Александр Винник.

Россия со своей стороны отдаст осужденных за государственную измену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, журналистку с гражданствами России и США, получившую срок за распространение фейков, Алсу Курмашеву*, а также журналиста Владимира Кара-Мурзу*, осужденного за государственную измену.

*Признаны в России иностранными агентами.

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