Названо место обмена заключенными между Россией, США, Белоруссией и Германией

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, США и Германией пройдет в одном из аэропортов Турции около 19:00. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, представители российской делегации передадут восемь человек в обмен на своих сограждан, задержанных в западных странах. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным телеканала CBS, общая численность заключенных со всех сторон составляет 24 человека (позже на сайте канала отредактировали эту информацию). В их число, по информации журналистов, вошли осужденный в Германии за убийство чеченского полевого командира офицер российских спецслужб Вадим Красиков, а также обвиняемый в отмывании денег и создании криптовалют без лицензии Александр Винник.

Россия со своей стороны отдаст осужденных за государственную измену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, журналистку с гражданствами России и США, получившую срок за распространение фейков, Алсу Курмашеву*, а также журналиста Владимира Кара-Мурзу*, осужденного за государственную измену.



*Признаны в России иностранными агентами.