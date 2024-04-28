Спилберг подключился к предвыборной кампании Байдена | 360°

Мир 28 апреля 2024, 07:51 Спилберг подключился к предвыборной кампании Байдена NBC News: Спилберг работает над предвыборной кампанией Байдена РИА «Новости»

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Известный голливудский режиссер и продюсер Стивен Спилберг начал сотрудничество с предвыборным штабом президента США Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на собственный источник.

По данным телеканала, Спилберг разработает стратегию для национального съезда Демократической партии США. Мероприятие пройдет в августе.

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Режиссер уже неоднократно участвовал во встречах с организаторами съезда. При этом Спилберг не планирует снимать фильм про Байдена, как он это делал в случае с предвыборной кампанией Барака Обамы в 2008 году.

Главным оппонентом Байдена на предстоящих выборах считается республиканец Дональд Трамп. Он вызвал президента на дебаты на национальном телевидении.