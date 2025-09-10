Названо имя самого богатого в мире человека. Это не Маск

Эллисон обогнал Маска по размеру состояния и стал самым богатым человеком в мире

К 10 сентября совокупный капитал Эллисона оценили в 393 миллиарда долларов. За сутки состояние предпринимателя увеличилось на 70 миллиардов. У Маска оно составляет 385 миллиардов долларов.

В отчетности Oracle за первый квартала текущего финансового года указывается, что выручка компании от облачных технологий выросла на 28% и достигла 7,2 миллиарда долларов. Прибыль от облачной инфраструктуры составила 3,3 миллиарда в американской валюте.

Таким образом, ближайший конкурент Маска за звание самых богатых бизнесменов мира опередил лидера. В рейтинге Bloomberg глава Tesla держался на первой строчке почти год.

В феврале сообщалось, что Илон Маск возглавил список супермиллиардеров, в который вошли 24 человека со всего мира. Его состояние оценивалось в 419,4 миллиарда долларов.