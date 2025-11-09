Названо главное условие для смены Зеленского

Блохин: замена Зеленского произойдет, когда он не будет устраивать ни США, ни ЕС

Президента Украины Владимира Зеленского заменят лишь в том случае, если он перестанет устраивать США и Европу. А произойдет это не скоро, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с Lenta.ru .

Он напомнил, что этот вопрос уже обсуждается примерно два года. В отношении Зеленского и будущего Украины существуют разные конфигурации.

«На самом деле часть Запада он полностью устраивает. Он устраивает евробюрократов. Со стороны Трампа к нему есть претензии. Но реальная смена Зеленского произойдет лишь тогда, когда будут происходить изменения внешней политики Запада в отношении Украины», — подчеркнул Блохин.

По его мнению, сейчас украинский лидер полностью выполняет все условия и задачи, которые поставили ему европейские лидеры.

Тем временем в Раде начали разрабатывать одновременно несколько планов на случай ухода Зеленского.