Четыре бразильских наемника погибли на Украине | 360°

Спецоперация 24 апреля 2024, 06:01 Четыре бразильских наемника погибли на Украине МИД Бразилии: четыре бразильца погибли или пропали без вести в зоне СВО Freepik

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В МИД Бразилии заявили, что на Украине погибли или пропали без вести четыре бразильца, которые отправились туда воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель министерства.

«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», — уточнил собеседник агентства.

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При этом бразильское правительство не знает, сколько ее граждан участвуют в российско-украинском конфликте. Если же говорить о погибших наемниках, то на фронте они прослужили не больше трех месяцев, причем среди них была одна женщина в возрасте 39 лет.

Последней не повезло. Она пряталась в бункере, где и задохнулась от пожара. По мнению брата погибшей, коллеги наемницы украли ее имущество на сумму более 13,4 тысячи долларов.

Власти Бразилии уже сообщили, что связались с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь. Последним еще предстоит решить, будут ли они возвращать останки погибших на родину, так как эти расходы казна не оплатит.

Ранее родственники в Колумбии не смогли вернуть тела погибших наемников, сражавшихся на стороне ВСУ в зоне спецоперации.