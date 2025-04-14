Названный Маском идиотом советник Трампа перепутал КНДР с Южной Кореей
Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро перепутал Южную Корею с КНДР. Он ошибся во время интервью телеканалу NBC News.
В ходе интервью Наварро, которого предприниматель Илон Маск ранее назвал идиотом, заявил, что американская сторона сейчас обсуждает торговые вопросы с рядом стран, включая КНДР. Он перечислил эти государства.
«У нас есть Соединенное Королевство, Евросоюз, Индия, Япония, Северная Корея, Индонезия, Израиль», — заявил он.
При этом советник отметил, что остальные страны якобы выстраиваются «в очередь за дверью», ожидая, когда власти США начнут переговоры и с ними.
Ведущая уточнила у него, не оговорился ли он, когда упомянул КНДР. Наварро тогда поправился, уточнив, что имел в виду Южную Корею.
Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США поддержал спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа после его петербургской встречи с российским лидером Владимиром Путиным.