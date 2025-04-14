Названный Маском идиотом советник Трампа перепутал КНДР с Южной Кореей

Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро перепутал Южную Корею с КНДР. Он ошибся во время интервью телеканалу NBC News .

В ходе интервью Наварро, которого предприниматель Илон Маск ранее назвал идиотом, заявил, что американская сторона сейчас обсуждает торговые вопросы с рядом стран, включая КНДР. Он перечислил эти государства.

«У нас есть Соединенное Королевство, Евросоюз, Индия, Япония, Северная Корея, Индонезия, Израиль», — заявил он.

При этом советник отметил, что остальные страны якобы выстраиваются «в очередь за дверью», ожидая, когда власти США начнут переговоры и с ними.

Ведущая уточнила у него, не оговорился ли он, когда упомянул КНДР. Наварро тогда поправился, уточнив, что имел в виду Южную Корею.

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