Маск поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным

Маск после встречи спецпосланника Трампа с Путиным: Уиткофф великолепен

Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и владелец компании Tesla Илон Маск поддержал спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети X .

«Уиткофф великолепен», — подчеркнул Маск.

В комментариях его поддержал государственный секретарь США Марко Рубио.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге, она продлилась более четырех часов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что переговоры политиков стали еще одним шагом на пути к мирному урегулированию украинского конфликта. В Кремле констатировали, что беседа Путина и Уиткоффа прошла в деловом духе.

Политолог Леонид Крутаков заявлял, что Уиткофф доставил Путину такое сообщение от Трампа, которое нельзя было передать по телефонной связи.