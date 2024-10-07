Названа цель размещения в Литве немецко-нидерландского батальона

Расширение военной группировки НАТО в Литве и переброска в республику немецко-нидерландского батальона станут сигналом для России. Об этом заявил командующий подразделением подполковник Бас Шиллеманс в интервью Delfi .

Он подчеркнул, что задачи миссии можно разделить на три части: сдерживание потенциального врага, защиту населения и территории балтийской республики, а также обеспечение спокойствия жителей Латвии перед угрозами.

«Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации», — заявил Шиллеманс.

Отвечая на вопрос, на каких именно операциях сосредоточен батальон, военный сказал, что прежде всего подразделение изучает возможность противостояния беспилотникам, ставшим самым опасным оружием, а также вопросы маскировки, которые может использовать противник.

«Самое важное — это психология: мы <...> не только можем, но и хотим сражаться. И это то, что мы уже взяли с собой из родных стран, и мы также утверждаем в Литве, что готовы сражаться с врагом, если это необходимо», — заявил командующий батальоном НАТО.

В начале сентября Министерство иностранных дел России выпустило официальное заявление в ответ на начало строительство военной базы НАТО в Литве для размещения подразделения бундесвера. По мнению чиновников республики — это необходимо для противостояния возможным атакам со стороны России в ближайшие семь лет.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что все опасения не имеют под собой никаких оснований, потому что Россия никогда не рассматривала планов об атаке на страны НАТО.