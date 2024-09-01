НАТО напомнили, что Россия не собирается атаковать альянс

У России нет планов атаковать натовскую территорию. На это указали в министерстве иностранных дел страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД.

В СМИ появилась информация о начале строительства в Литве военной базы, в которой к концу 2027 года разместят около четырех тысяч солдат бундесвера.

«Германия характеризует развертывание своих войск в Литве как „историческое решение“», — отметили в министерстве.

Как уточнили в МИД, первые военные прибыли туда в апреле 2024 года. В следующем году, вероятно, объявят об официальной «активации» немецкой бригады. Она якобы собирается принять на себя «первый удар» российских войск в случае нападения на Литву. Военные чиновники Германии предполагают, что Россия в ближайшие пять-семь лет «может атаковать» территорию НАТО.

«Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на оскорбление россиян литовским премьером Ингридой Шимоните. Она назвала литовское правительство нацистами.