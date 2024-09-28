В Пентагоне подсчитали выгоду для США от поставки Украине планирующих управляемых авиабомб дальнего радиуса действия JSOW, выяснив, что это позволит сэкономить около 20 миллионов долларов. Это выяснило РИА «Новости» , проанализировавшее доклад американского оборонного ведомства.

Киеву передадут авиабомбы в базовой конфигурации AGM-154A в рамках недавнего пакета военной помощи в 375 миллионов долларов. Эта система была развернута в 1999 году.

Ее базовая конфигурация может содержать 145 суббоеприпасов BLU-97, представляющих собой тип боеприпасов, используемых в качестве кассетных бомб. Эффективная дальность до 14 миль (22,5 километра) при пуске на малой высоте, а если запускать на большой, то 80 миль (128,7 километра).

Выгода для США от поставок заключается в снижении ежегодных затрат на техническое обслуживание системы.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что властям США следует прислушаться к предостережениям своей разведки об опасности снятия ограничений для ВСУ по применению американских ракет вглубь РФ.