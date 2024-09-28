Названа сумма выгоды США от поставки Украине просроченных авиабомб
Пентагон сэкономит $20 млн на поставках Украине просроченных авиабомб JSOW
В Пентагоне подсчитали выгоду для США от поставки Украине планирующих управляемых авиабомб дальнего радиуса действия JSOW, выяснив, что это позволит сэкономить около 20 миллионов долларов. Это выяснило РИА «Новости», проанализировавшее доклад американского оборонного ведомства.
Киеву передадут авиабомбы в базовой конфигурации AGM-154A в рамках недавнего пакета военной помощи в 375 миллионов долларов. Эта система была развернута в 1999 году.
Ее базовая конфигурация может содержать 145 суббоеприпасов BLU-97, представляющих собой тип боеприпасов, используемых в качестве кассетных бомб. Эффективная дальность до 14 миль (22,5 километра) при пуске на малой высоте, а если запускать на большой, то 80 миль (128,7 километра).
Выгода для США от поставок заключается в снижении ежегодных затрат на техническое обслуживание системы.
Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что властям США следует прислушаться к предостережениям своей разведки об опасности снятия ограничений для ВСУ по применению американских ракет вглубь РФ.