ЕС достиг согласия в передаче доходов от российских активов Украине | 360°

Деньги 08 мая 2024, 19:03 ЕС достиг согласия в передаче доходов от российских активов Украине Постпреды ЕС договорились о передаче доходов от российских активов в пользу ВСУ РИА «Новости»

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Доходы от замороженных в европейских депозитариях российских активов пойдут на восстановление Украины и закупку дополнительных вооружений. Об этом сообщило постоянное представительство Бельгии в Евросовете на своей странице в социальной сети X.

В ведомстве пояснили, что предварительных договоренностей достигли послы стран блока. Теперь необходимо согласие руководителей.

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«Послы ЕС согласились с мерами, касающимися чрезвычайных доходов, получаемых от обездвиженных активов России. Деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и военной защиты», — указали в сообщении.

Решению обрадовалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что передача доходов от российских активов на помощь Украине станет самым лучшим способом их использования.

«Я приветствую сегодняшнее политическое соглашение по нашему предложению использовать доходы от обездвиженных российских активов для Украины», — написала она.

Новый генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что доход от лежащих без движения российских 200 миллиардов евро за первый квартал составил 1,6 миллиарда. Она подчеркнула, что часть средств ушли погашение налога.

В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов не исключил, что Россия даст зеркальный ответ на конфискацию своих активов в Европе. Он напомнил, что российских банках на счетах «С» находятся средства европейских компаний, продавших свой бизнес в России. Снять и перевести эти средства в валюту владельцы могут только с разрешения властей.