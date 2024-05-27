Названа страна в Европе с самым дорогим газом

Швеция лидирует среди европейских государств по дороговизне газа в пересчете на рубли. Об этом сообщили в исследовании РИА «Новости» .

Эксперты рассчитали объем газа, которые могут приобрести жители европейских стран на свои средние зарплаты, чтобы оценить доступность этого энергоресурса для населения.

«Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 210 рублей», — уточнили в исследовании.

За ними в рейтинге следуют Ирландия, Нидерланды, Австрия и Литва, где кубометр газа стоит более 148 рублей.

Самый дешевый газ в Казахстане, который в перерасчете на российскую валюту стоит 6,3 рубля за кубометр. Россия и Белоруссия заняли второе и третье место соответственно. Кроме того, в первой пятерке стран с дешевым газом оказались Венгрия и Хорватия.

Ранее оппозиционный политик Илан Шор обвинил румынскую государственную компанию Romgaz в желании нажиться на продаже российского газа Молдавии, отметив, что жители страны получат тот же энергоресурс, но не напрямую, а через посредника и в три раза дороже.