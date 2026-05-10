Названа самая популярная страна Европы для отдыха россиян на праздники

РИА «Новости»: Италия стала самой популярной страной Европы для отдыха россиян

На майские праздники российские туристы среди стран Европы отдают предпочтение Италии. Об этом РИА «Новости» сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Первое место на майские праздники по спросу среди европейских направлений — традиционно у Италии», — заявили в АТОР.

По словам туроператора PAC Group, Италия популярна круглогодично, но весенний период более востребован для поездок в Европу из-за комфортной погоды.

В 2026 году рост спроса на Италию составляет 23%, причем с 2022 года в организованном сегменте направление стабильно прирастает на 10-20% ежегодно.

Наибольшим спросом на майские праздники в Италии пользуются Милан, Венеция, озеро Комо, Флоренция, Тоскана, Амальфитанское побережье, Сицилия, Лигурия и Неаполь.

Ранее россиянам предложили 70% скидки за отдых на Мальдивах.