Названа причина остановки Армянской АЭС

Армянская атомная электростанция (АЭС) остановила работу из-за удара молнии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктуры страны.

В министерстве указали, что после удара молнии системы безопасности АЭС перевели ее в режим безопасной остановки. Это произошло 30 августа около 20:55 часов по московскому времени. После сотрудники станции начали работать над перезапуском электростанции.

Также в пресс-службе указали на важность работ по модернизации оборудования станции, проведенных в последние годы. Отмечается, что системы безопасности АЭС обладают высокой чувствительностью и оперативно реагируют на любую ситуацию.

Позже пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян сообщил в Facebook*, что АЭС вновь подключили к энергосети и она возобновила свою работу на полную мощность.

Ранее на Запорожской атомной электростанции отключилась высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная — 1». Нарушений условий безопасности не было.

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