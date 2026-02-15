Китай усилил поддержку России в украинском конфликте

Европейцев встревожило расширение военной поддержки России со стороны Китая. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По данным агентства, в КНР больше не сомневаются в поддержке Владимира Путина. Это разрушает надежды Европы уговорить его повлиять на Кремль и добиться перемирия. Более того, в беседе с журналистами чиновники назвали Китай одним из главных бенефициаров конфликта.

«Москва действует не в одиночку. Она проводит свою ревизионистскую политику, сотрудничая с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Она пытается использовать международные форумы, такие как БРИКС, и превратить их в антизападные блоки», — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Пока внимание ЕС приковано к Украине, КНР получает пространство для маневра в Азии. Вдобавок отношения США с европейскими союзниками стали хуже, что только усиливает позиции Китая.

Ранее Китай поддержал желание Европы вернуться к переговорам с Россией.