Названа эскадрилья потерпевших крушение истребителей во Франции

Министр обороны Франции заявил о выжившем после столкновения истребителей Rafale

Потерпевшими крушение во французском департаменте Франции Мерт-и-Мозель истребителями оказались самолеты Rafale из эскадрильи «Аквитания». Одного из пилотов нашли живым. Сейчас он находится в безопасности, сообщил на своей странице в социальной сети X министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Глава оборонного ведомства добавил, что поиски второго пилота пока продолжаются. Лекорню поблагодарил Вооруженные силы и полицию Францию за быструю организацию поиска пилотов и обеспечение безопасности района авиакатастрофы.

По данным телеканала BFMTV, на борту второго истребителя находился пилот-инструктор вместе с учеником. Сейчас идут их поиски. Собеседник уточнил, что в небо истребители поднялись с с авиабазы Сент-Дизье.

Первоначально СМИ сообщили, что крушение в результате столкновения потерпели истребители Mirage. На поиски экипажей власти провинции направили дополнительные силы.