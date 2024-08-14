Два истребителя Mirage разбились на востоке Франции

В районе восточного департамента Франции Мерт-и-Мозель произошла авиакатастрофа с участием двух военных истребителей Mirage. Оба самолета разбились, сообщила газета Est Republicain .

«Два самолета Mirage ВВС разбились в среду утром в секторе (коммуны) Отрвиль, на границе департаментов Вогезы и Мерт-и-Мозель», — указали в материале.

Местные власти уже начали поисковые работы, участие в которых принимают сотрудники жандармерии и пожарно-спасательной службы. Им удалось обнаружить катапультировавшегося пилота.

Общее число жертв и людей, находившихся на истребителях, пока не известно. Также непонятно, находились ли на борту черные ящики.

На прошлой неделе в Бразилии разбился двухмоторный самолет. Он вылетел из Каскавела в Гуарульюс и рухнул в Сан-Паулу рядом с жилыми кварталами. На его борту были 57 пассажиров и четыре члена экипажа, все они погибли.