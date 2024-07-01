Назван срок завершения работы над мирным договором Азербайджана и Армении

Алиев оценил срок подготовки договора о мире с Арменией в несколько месяцев

Азербайджан и Армения завершат работу над договором о мире в ближайшие месяцы. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения верительной грамоты новым послом Канады Кевином Гамильтоном.

Президент республики подчеркнул, что сам процесс работы над соглашением о мире с соседней страной проходит в быстром темпе.

«Я думаю, что мы сможем завершить работу над текстом мирного договора, по меньшей мере над его основными принципами, за несколько месяцев», — привел слова Алиева «Sputnik Азербайджан».

Азербайджанский лидер пояснил, что для начала необходимо парафировать основные принципы, а уже потом дорабатывать основной текст мирного договора.

Алиев добавил, что подписание итогового документа возможно только после изменений в Конституции Армении, где есть пункты о территориальных претензиях к Азербайджану. Он подчеркнул, что вопрос права армян на возвращение в Нагорный Карабах решается взаимной уступкой на предоставление прав представителям общины Западного Азербайджана.

О возможности подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном до конца года ранее объявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что лидеры обеих республик находятся в постоянном диалоге и уже пришли к соглашению о делимитации границ. Мирный договор должен стать следующим пунктом в отношениях двух стран.