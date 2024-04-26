Шольц поделился надеждами о соглашении между Арменией и Азербайджаном в этом году | 360°

Мир 26 апреля 2024, 17:25 Шольц поделился надеждами о соглашении между Арменией и Азербайджаном в этом году Шольц: Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение в этом году Hannes P Albert / Global Look Press

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Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор в этом году. О такой возможности заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщило РИА «Новости».

«У нас много тем для обсуждения. На встрече мы обсуждали вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — отметил канцлер.

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Он дал положительную оценку тому, что руководители этих стран находятся в диалоге. Также Шольц обратил внимание, что получил данные о начале процесса делимитации между Арменией и Азербайджаном.

«Это весьма положительный шаг. Верю в подписание мирного соглашения уже в этом году», — подчеркнул политик.

Алиев 26 апреля принял участие в сегменте высокого уровня XV Петерсбергского климатического диалога. Мероприятие проходит в Берлине. После этого президент Азербайджана и Шольц провели переговоры в расширенном составе.