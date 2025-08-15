Назван слоган встречи Путина и Трампа

США выбрали слоган для встречи Путина и Трампа на Аляске

Соединенные Штаты выбрали в качестве слогана встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске фразу «В погоне за миром». Об этом сообщило РИА «Новости».

Фразу «В погоне за миром» (Pursuing peace) разместили на баннере на площадке, где пройдут переговоры Путина и Трампа. Слоган выполнили в белом цвете на темно-синем фоне.

Лидеры встретятся на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Перед началом переговоров Путин и Трамп сделают краткие заявления. Уже после диалога пройдет совместная пресс-конференция.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президентов России и США нет планов подписывать какие-либо документы по итогам саммита.