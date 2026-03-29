Назван предполагаемый новый генсек Лиги арабских государств

Новым генеральным секретарем Лиги арабских государств станет бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми. Об этом сообщило египетское издание Ash-Shorouq .

По информации источника, власти Египта официально выдвинули кандидатуру Фахми. За его назначение в ходе встречи в формате видеоконференции единогласно проголосовали все главы МИД арабских стран.

Журналисты добавили, что официально о назначении Фахми на пост объявят на полях предстоящего саммита ЛАГ, который может пройти в Саудовской Аравии.

Дипломат возглавлял МИД Египта с 16 июля 2013 года по 8 июня 2014 года. До этого Фахми на протяжении девяти лет был послом в США.

В октябре 2022 года в Москве прошел российско-арабский саммит, на него приглашали лидеров 22 стран региона и генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта.