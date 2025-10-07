На первый российско-арабский саммит в Москву пригласили лидеров 22 стран

На российско-арабский саммит, который пройдет в Москве 15 октября, Россия пригласила лидеров 22 стран и генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости».

Ожидается, что в мероприятии поучаствуют представители государств Ближнего Востока и Северной Африки, а также входящих в ЛАГ стран Восточной Африки.

«Думаю, что в понедельник–вторник уже будет окончательно ясен состав участников», — сказал Ушаков.

Ранее помощник российского лидера высказался о громких заявления американского президента Дональда Трампа. По словам Ушакова, российская сторона учитывает сигналы, которые передаются как публично, так и по закрытым каналам.