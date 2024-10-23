Назван ответ России на использование доходов страны для помощи Украине

В ответ на решение Запада использовать доходы от заблокированных российских активов в пользу Украины нужно прекратить подпитку западных стран отечественными деньгами. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, депутат Михаил Делягин.

«Нужно прекратить подпитывать нашими деньгами Запад. Нужно прекратить выводить из страны капитал. Необходимо прекратить бегство денег в криминальную экономику внутри страны, поскольку она тесно связана с Западом. Необходимо прекратить обналичку денег», — сказал он.

Параламентарий выразил мнение в необходимости деофшоризации экономики.

«Если в России какое-то предприятие управляется через офшор и владелец не желает возвращать в Россию центр управления, то его нужно конфисковать в качестве бесхозного имущества, в законе такие нормы есть», — добавил он.

Ранее Евросоюз направил на закупку оружия для Украины более миллиарда евро.