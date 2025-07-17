«Нажимай „стоп“». Глава Союза армян России призвал Пашиняна уйти в отставку

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно покинуть пост или отказаться от участия в следующих выборах. Об этом РИА «Новости» заявил глава Союза армян России Ара Абрамян.

По его словам, Пашинян не может больше продолжать работу на посту главы государства.

Если он немножко думает об армянском народе, он должен прямо сказать: «Знаете что, я ухожу». Это единственное, что правильно для него», — сказал Абрамян.

Глава Союза армян отметил, что Пашинян не выполнил собственных обещаний перед избирателями.

«Сделал, сколько мог. Но нажимай „стоп“, скажи: „Вот я не мог делать то, что обещал, получилось наоборот, но исходя из этого, я хочу уходить“. Или сейчас уходить, или не участвовать в выборах», — подчеркнул он.

Военный эксперт Драго Боснич заявлял, что Пашинян превратился в главную проблему армянского народа.