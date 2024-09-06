Навравший в резюме инженер из ЮАР попал в тюрьму на 15 лет

в ЮАР инженера железнодорожной госкомпании посадили на 15 лет за вранье в резюме

В ЮАР суд приговорил к 15 годам колонии 49-летнего Дэниела Мтхимкхулу за ложь в резюме. Об этом сообщил телеканал BBC News .

Мужчина на протяжении пяти лет работал главным инженером железнодорожной госкомпании и за это время успел получить почти 15 миллионов рэндов (около 70 миллионов рублей). В своем резюме Мтхимкхул заявил, что окончил Витватерсрандский университет, а также защитил диссертацию и получил несколько дипломов повышения квалификации по своей специальности.

Но в 2015 году его уличили в обмане, выяснилось, что на самом деле Мтхимкхул имеет только среднее образование, поэтому у него не может быть ученых степеней.

Расследование длилось почти 10 лет, в 2024 году суд принял решение приговорить бывшего инженера к 15 годам колонии.

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