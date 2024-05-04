Число жертв наводнения на юге Бразилии возросло до 39 | 360°

Мир 04 мая 2024, 11:17 Число жертв наводнения на юге Бразилии возросло до 39 G1: число погибших из-за наводнений на юге Бразилии возросло до 39 Gilvan Rocha/Agencia Brasil / Global Look Press

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Число погибших в результате разрушительных наводнений на юге Бразилии возросло до 39. Как сообщил сайт G1, еще 68 человек пропали без вести.

«Правительство Риу-Гранди-ду-Сул подтвердило, что 39 человек погибли, 68 пропали без вести и 74 пострадали из-за штормов», — передали авторы материала.

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Без крова остались 32 тысячи человек. Из-за непогоды пострадали 265 муниципалитетов штата Риу-Гранди-ду-Сул. Местный губернатор Эдуардо Лейте попросил помощи у федеральных властей. Он сообщил, что потоки воды после сильных дождей размыли дороги, разрушили мосты, изолировали несколько городов.

Ранее мощнейшее за последние 100 лет наводнение произошло в Бангладеш, Индии и Китае. Стихия уничтожила десятки тысяч зданий и автомобилей. Сотни тысяч людей погибли или пропали без вести, миллионы — лишились домов.