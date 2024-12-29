«Наводит порядок». В полиции Нью-Йорка прошли чистки из-за секс-скандала

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш уволила десятки полицейских с руководящих должностей. Это стало следствием крупного секс-скандала, который разразился в ее ведомстве. Об этом сообщила газета The New York Post .

Бюро внутренних дел не осуществляло должного контроля, сообщил источник издания. Тиш «наводит порядок и возвращает департамент в нужное русло».

Увольнения начались через неделю после того, как разразился секс-скандал с участием главы департамента. Лейтенант полиции Нью-Йорка Кватиша Эппс рассказала, что главный полицейский Джеффри Мэддри требовал от нее «нежелательных сексуальных услуг» в обмен на возможность сверхурочной работы.

Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал уволить губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул из-за публикации о метро в городе. В тот же день, когда в метро Нью-Йорка произошли два нападения с ножом и одного человека сожгли заживо, градоначальница опубликовала в сети серию фото с пассажирами. И рассказала об успехах своих усилий по обеспечению безопасности в подземном транспорте.