Маск призвал уволить губернатора Нью-Йорка после публикации о метро

Американский предприниматель Илон Маск призвал уволить губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул из-за публикации о метро в городе. Об этом он написал на странице в соцсети X , комментируя публикацию конгрессмена Ричи Торреса.

В оригинальной публикации Торрес обратил внимание на то, что в тот же день, когда в метро Нью-Йорка произошло два нападения с ножом и один человек был сожжен заживо, губернатор Хокул опубликовала в социальной сети Instagram* серию фотографий с пассажирами и сообщила об успехе своих усилий по повышению безопасности в подземном транспорте.

«Это безумие, ее пора уволить», — написал Маск.

Маск также предложил проверять умственные способности чиновников США перед назначением. Так он отреагировал на сообщения о том, что члена палаты представителей от штата Техас Кэй Грейнджер, пропавшую на полгода, обнаружили в доме престарелых, куда она попала из-за прогрессирующей деменции.

Ранее бизнесмен назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца дураком и призвал уйти в отставку после теракта в Магдебурге. Машина влетела в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге, погибли 11 человек.

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