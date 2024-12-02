Навести порядок или умереть. Лукашенко выдвинул ультиматум новому министру

Александр Лукашенко назначил Руслана Чернецкого министром культуры и сразу после этого выдвинул ему жесткое требование. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — заявил глава государства.

Ситуацию в кинематографе Лукашенко назвал позорищем. При этом он не считает, что предшественник Чернецкого на министерском посту Анатолий Маркевич не справился с задачей, и объяснил кадровую перестановку желанием видеть на посту более профильного человека.

Кроме того, Чернецкий получил нового заместителя — Дмитрия Шляхтина.

В июне Лукашенко сменил министра иностранных дел, назначив на этот пост вместо Сергея Алейника первого замглавы своей администрации Максима Рыженкова.