Лукашенко сменил министра иностранных дел Белоруссии

Министром иностранных дел Белоруссии стал первый замглавы администрации президента Максим Рыженков. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого» .

«Министром иностранных дел назначен Максим Рыженков», — указали авторы публикации.

Предшественником Рыженкова был Сергей Алейник. Он находился на посту министра иностранных дел Белоруссии с декабря 2022 года.

Накануне кадровые перестановки произошли в НАТО. Североатлантический альянс возглавит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатуру уже утвердили, за него свои голоса отдали послы 32 государств блока. Пост генерального секретаря НАТО Рютте будет занимать следующие пять лет.

По мнению журналистов Reuters, экс-премьера Нидерландов выбрали, потому что над отношениями НАТО и Соединенными Штатами «нависла угроза».