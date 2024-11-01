«Наверное, в горячке». В Кремле отреагировали на слова Трампа о «Северном потоке»

Песков ответил Трампу, что «Северный поток — 2» достроен и готов к запуску

Дональд Трамп мог сделать заявление о «Северном потоке — 2» в горячке предвыборной гонки, а одна из ниток газопровода уцелела и готова к запуску в любой момент. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Здесь очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», — добавил он.

Песков заявил, что кандидаты в президенты США на этом этапе предвыборной гонки часто позволяют себе эпатажные заявления. Он посоветовал уточнить ответ на этот вопрос в предвыборном штабе кандидата от республиканцев.

Ранее Трамп, давая интервью журналисту Такеру Карлсону, заявил, что уничтожил «Северный поток — 2». Он отметил, что строительство газопровода, соединяющего Россию с Германией и всей Европой, было самой важной задачей Кремля.