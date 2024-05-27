Науседа победил во втором туре выборов президента Литвы

В Литве подвели итоги второго тура президентских выборов. Действующий лидер Гитанас Науседа обошел премьер-министра Ингриду Шимоните, набрав в три раза больше голосов. Заявление Центральной избирательной комиссии опубликовал сайт Diena.lt .

Выборы прошли 26 мая, 1895 избирательных участков закрылись в 20:00. По результатам подсчета всех бюллетеней, Науседа набрал 74,43% голосов, его соперница Шимоните — 24,06%. Действующий президент победил во всех муниципалитетах.

«Мне дали большой мандат доверия, и этот кредит доверия, я понимаю, что мне придется им дорожить», — заявил Науседа.

Шимоните признала поражение и публично поздравила соперника с переизбранием. Она заявила, что рада полученному результату, ведь для недопущения ее выхода во второй тур разрабатывали целые стратегии.

Первый тур выборов президента Литвы прошел 12 мая. В нем приняли участие почти 60% избирателей. Науседа набрал 44,10%.