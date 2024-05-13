Науседа выиграл первый тур президентских выборов в Литве | 360°

Мир 13 мая 2024, 11:26 Науседа выиграл первый тур президентских выборов в Литве Действующий президент Науседа победил в первом туре выборов в Литве Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на выборах главы государства. На сайте центральной избирательной комиссии страны указано, что он набрал 44,10% голосов.

Второе место заняла премьер-министр страны Ингрида Шимоните, набравшая 19,86%, третье — Игнас Вегеле с результатом 12,37% голосов. Участие в голосовании в воскресенье, 12 мая, приняло 59,28% избирателей.

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Однако избранным на пост президента считается кандидат, который при первом голосовании и при участии не менее половины всех избирателей получил более половины голосов, участвовавших в выборах граждан. Поэтому пока не удалось выявить победителя в первом туре. Будет проведено повторное голосование.

«Если ни один из кандидатов не набирает необходимого большинства голосов в первом туре голосования, через две недели проводится повторное голосование за двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов», — указано на сайте.

Президентские выборы в Литве стартовали 12 мая. В гонке участвовали восемь кандидатов, в том числе избирающийся на второй срок Гитанас Науседа. Главное требование к выдвиженцам: они должны быть гражданами Литвы по происхождению и жить в стране не менее трех последних лет.