Научный сотрудник РАН Камкин заявил, что Европа пока не готова к полномасштабным переговорам с Россией

В данный момент Европа не готова к полномасштабным переговорам с Россией, поскольку переговорный процесс требует взаимных компромиссов. Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе со «Звездой» заявил, что европейская сторона фактически настаивает на капитуляции России, что исключает возможность для диалога.

Тем не менее эксперт не исключает появления частных инициатив от отдельных государств. Говоря о позиции ключевых игроков ЕС, он указал на воинственный настрой Германии и стремление Франции утвердиться в роли ядерного гегемона в Европе как на основные причины их отказа от диалога.

Инициативу главы Евросовета Антониу Кошты возобновить контакты с Москвой политолог связывает прежде всего с тяжелым экономическим положением союза: энергетический кризис приводит к закрытию предприятий и росту безработицы, вынуждая искать пути для стабилизации ситуации.