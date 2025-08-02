Нацистский скандал в Германии. На чемпионате пожарных прозвучала строчка из «Песни немцев»

Bild: в ФРГ на чемпионате пожарных включили нацистский куплет из «Песни немцев»

В Германии разгорелся скандал, когда на открытии чемпионата среди пожарных в городе Торгау прозвучала первая строфа из связанной с нацистами песни. О произошедшем сообщила газета Bild .

«Большие проблемы на чемпионате Германии среди пожарных. На открытии вместо национального гимна включили неугодную первую строфу „Песни немцев“», — сказано в статье.

В ней говорится о превосходстве Германии перед всем миром, а также упоминаются территории, сейчас находящиеся в составе Литвы, Италии, Дании и Бельгии. Эта строка прочно связана с временем, когда у власти в стране находились нацисты.

Официальный гимн Германии сейчас начинается со слов про единство, право и свободу. Спорная строчка же часто используется правыми радикалами в пропагандистских целях. Она, как и другие строфы из «Песни немцев», при этом законом не запрещены.

Вице-президент немецкой ассоциации пожарных бригад Герман Шрек уже заявил, что в организации дистанцируются от подобных идей. Им нет места в их рядах.

Издание отметило, что виновником скандала оказался представитель ассоциации, которого уже отстранили от должности.

Ранее более 20 немецких политиков и деятелей культуры обвинили канцлера ФРГ Фридриха Мерца в использовании нацистской лексики.