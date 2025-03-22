Нацистские жесты и балаклавы. В Берлине прошла крупная демонстрация националистов

В Берлине прошла демонстрация сторонников праворадикальной идеологии. В митинге поучаствовали более 800 человек. Об этом сообщила газета Zeit .

«Приблизительно 850 человек собрались в Берлине на демонстрации правых экстремистов. В самом начале правоэкстремистского митинга полиция задержала около 40 участников в районе Фридрихсхайн», — написали авторы статьи.

По данным газеты, двоих арестовали за демонстрацию нацистского приветствия, еще одного за запрещенную в Германии символику. Также полиция задерживала участников акции, которые скрывали лица под масками или балаклавами. Помимо этого, демонстранты напали на одного из журналистов.

Вместе с тем, издание Spiegel сообщило о проведении 15 демонстраций против националистических движений. В этих акциях приняли участие по меньшей мере 2000 человек. По данным издания, атмосфера была накаленной — не обошлось без стычек. По этой причине демонстрация националистов закончилась раньше запланированного срока.

Подобные демонстрации правых и протесты против них, кроме столицы, прошли и в других городах Германии.

Ранее во время двух подобных противоборствующих демонстраций полиция применила слезоточивый газ в центре Берлина. Митинги какое-то время проходил без происшествий, пока антифашисты не попытались помешать ультраправым.