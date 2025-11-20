Экс-военнослужащий дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько, чьей экстрадиции требует Россия, спокойно живет в канадском Норт-Бее. В марте отпраздновал свое 100-летие. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Следственный комитет России выявил, что Гунько и его сообщники участвовали в убийстве более 500 советских граждан, в том числе евреев и поляков. Генеральная прокуратура внесла его в международный розыск и направила в Канаду доказательства преступлений. Однако страна отказалась от экстрадиции.

Гунько и его родные регулярно участвуют в общественной деятельности Норт-Бея. В начале 2022 года они поддерживали проукраинские мероприятия. На тот момент 97-летний экс-военный, закутанный в украинский флаг, стоял рядом с сыном Мартином и внучкой Лесей на «митинге мира» на площади Лежера.

В марте этого года Украинская католическая церковь Святой Марии опубликовала снимки с празднования 100-летия нациста. На фото Гунько был в кругу семьи и прихожан.

Также стало известно, что экс-спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота, уволившийся после скандала с приглашением Гунько в парламент, продолжает жить в Норт-Бее.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин на саммите БРИКС в Казани заявил, что страна выполнит ордер на арест Ярослава Гунько, если документ будет по линии Интерпола. Также он назвал разрушение Югославии и распад СССР местью за ВОВ.