Япония попрощалась с двумя пандами Сяо-Сяо и Лей-Лей, которые жили в зоопарке Уэно в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Япония осталась без панд впервые за полвека. Китай вернул медведей, которых сдавал в аренду, на родину из-за дипломатического напряжения, возникшего после заявлений японской стороны о Тайване.

Тысячи горожан пришли в столичный зоопарк, чтобы попрощаться с последними в стране пандами.

Газета Global Times подтвердила, что соглашение об аренде животных оформлялось на 10 лет, а затем продлевалось. Срок контракта истекает 20 февраля 2026 года. Зоопарк Уэно уточнил, что медведей Сяо-Сяо и Лей-Лей отправят в Китай на месяц раньше запланированного срока из-за дипломатического напряжения между государствами.

Ранее востоковед Дмитрий Стрельцов объяснил, что Япония считает Тайвань важным фактором своей национальной безопасности. В случае конфликта острова с КНР японское руководство также может использовать американские военные базы.