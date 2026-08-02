Нацбанк Украины объявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой

Украина столкнулась со сбоем морских поставок. Предприятия вынуждены сокращать экспорт продукции. Об этом председатель Национального банка Андрей Пышный сообщил в Facebook*.

«Особенно ощутимо на предприятия реального сектора влияет ограничение морской логистики. Поэтому экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается», — сказал он.

Бизнесу, по информации Пышного, сложнее работать на Украине. Предприятия не в состоянии обслуживать кредитные обязательства и привлекать дополнительное финансирование из-за проблем с логистическими цепочками, спросом, денежными потоками и другими аспектами.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал работу глав районных администраций, назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Он упрекнул их в бездействии.

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