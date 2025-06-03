НАТО запланировал в пять раз увеличить количество наземных сил ПВО

Bloomberg: НАТО просит страны Европы нарастить наземные силы ПВО в пять раз

Представители Североатлантического альянса высказали необходимость в совместном с европейскими странами увеличении возможностей ПВО. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Bloomberg .

«НАТО просит европейские страны-участницы в пять раз увеличить возможности наземной противовоздушной обороны, поскольку альянс стремится восполнить ключевой пробел в ответ на угрозу российской агрессии», — рассказали собеседники издания.

Вопрос наращивания сил обсудят во время встречи министров обороны стран НАТО. Мероприятие пройдет в закрытом формате 5 июня в Брюсселе.

Объявленная пятикратная цель будет являться общей для всех стран — представительниц альянса, но точные уровни увеличения сил ПВО, а также сроки реализации договоренности пока неизвестны.

Ранее стало известно, что союзники Украины планируют передать на нужды ВСУ дополнительные системы ПВО Patriot. Решить этот вопрос политики намерены до саммита НАТО в июне.