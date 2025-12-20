НАТО уличили в хакерских атаках

МИД: страны НАТО кичатся тем, что проводят компьютерные атаки

Страны НАТО и сателлиты альянса в открытую кичатся применением информационно-коммуникационных технологий для нанесения ущерба противникам. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

По его словам, российская сторона осуждает такой подход.

«Компьютерные атаки могут не только нанести ущерб отношениям государств и подорвать доверие, но и привести к кризисным ситуациям и конфликту», — сказал Люкманов.

Представитель МИД добавил, что дипломатическое ведомство работает над недопущением кризисных ситуаций и нормализацией диалога между правительствами.

«В целом понимание необходимости есть практически во всех странах», — заключил Люкманов.

В феврале 2025 года шеф Пентагона Пит Хегсет поручил киберкомандованию США остановить деятельность против России, в том числе наступательные кибероперации.