НАТО стал участником военных действий на Украине

Обсуждение США, Германией, Великобританией и Францией возможности нанесения ударов дальнобойным оружием по территории России является попыткой скрыть участие в военных действиях. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы указал, что США и другие союзники Украины «пытаются сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России».

Параллельно с этим власти США анализируют последствия ядерного взрыва, добавил он. Володин подчеркнул, что все это является прямым доказательством того, что под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО.

«Раньше это были советники и инструкторы, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы», — подчеркнул он.

Ранее Володин заявлял, что канцлер Германии Олаф Шольц втянул Германию в СВО. По мнению Володина, сейчас ФРГ — это главный поставщик вооружения ВСУ.