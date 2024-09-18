НАТО собрался создать центр воздушных операций в Арктике

Североатлантический альянс изучает возможность создания общего центра управления воздушными операциями в Арктике. Такое заявление сделал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, сообщило издание Defense One.
«Мы собираемся использовать эти близкие отношения между арктическими странами», — отметил он.
В настоящее время такие центры управления авиацией функционируют в Германии и Испании. Местоположение возможного третьего пока не определили.
Ранее в МИД России отметили, что НАТО планирует усилить присутствие в Арктике и сформировать в регионе новые командные цепочки. При этом контакты «арктической пятерки» по вопросам континентального шельфа прервали. Российская сторона готова ответить на любые угрозы.
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